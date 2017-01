Lastebilane skal stå ved barnehagen

Parkeringa ved Motlandsmarka er sett av til store kjøretøy, syner ein politisk merknad frå 2009.

TRAFIKK: Heilt sidan barnehagen opna, har parkeringsplassen blitt nytta av trailerar og lastebilar. Foreldre har vore uroa, på grunn av trafikktryggleiken. No syner det seg at barnehageparkeringa også er for store kjøretøy. FOTO: Privat