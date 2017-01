Malika Bayan vitner nå

Aktor ønsker at Malika Bayan skal gi en fri og kronologisk forklaring slik hun husker hendelsen.

– Meg og ei venninne var ute på handletur. Sjekka litt rundt i butikker, og jeg holdt på å bleike håret mitt. Jeg hadde ødelagt håret mitt ganske kraftig, og ville sjekke ut priser før jeg valgte ut frisør, sier hun.

Venninnne var innom flere salonger da de oppdaget Merete Hodne sin salong.

– Da jeg åpnet døren kom Merete mot meg og sa at jeg måtte komme meg ut, og komme meg en annen plass. Jeg ville spørre om prisen, men da fikk jeg beskjed om at hun ikke ville ta på sånne som meg, sier Bayan.

Hijab

– Hvordan var du kledd denne dagen, spør aktor.

– Normalt. Bukse, genser, jakke, sier Bayan.

– Og hijab, spør aktor.

– Ja, sier Bayan.

– Kjente du til Merete fra før?

– Nei, sier Bayan.

Aktor trekker frem at Hodne er en kjent debattperson, og vil vite om Bayan visste hvem hun var.

– Nei, jeg hadde ikke kjennskap til Merete. Jeg oppretta Facebook for ikke veldig lenge siden. Verken meg eller mine venner kjente til henne, sier Bayan og legger til:

– Jeg har ikke lyst å ødelegge noe for Merete. Jeg synes det er kjipt å sitte i denne situasjonen bare fordi jeg hadde lyst å farge håret mitt, sier Bayan.

Vitne for Merete

Før Malika Bayan satte seg i vitneboksen hadde Hodne et av sine vitner inne. Einar Ellingsen forklarte at han hadde sett 5-6 personer deriblant Malika Bayan og en høy person med skjegg stå utenfor Aktiv på Bryne, og planlegge at de skulle gå opp til salongen til Merete Hodne. Aktor spør om dette stemmer.

– Nei, det er helt absurd, sier Bayan.







– Høy mannsperson med skjegg - ringer det noen bjeller, spør aktor.

– Nei. Den eneste mannsperson jeg omgås er eks-mannen min og han er liten uten skjegg, sier Bayan.