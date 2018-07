Måtte slokke gigantisk kveldsbål på Høg-Jæren

Bålet var 8-10 meter langt og 2-3 meter bredt, og inneholdt forskjellig rusk og rask. I mørket var det synlig på lang avstand. Foto: Hå brannvesen

Helt fra fylkesveg 44 så folk at det brant. Brannsjefen i Hå er oppgitt over det store bålet de måtte rykke ut til sent fredag kveld.