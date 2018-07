Menneskehandel-offer (16) bodde med tyveribande på Åna

I desember 2016 slo til mot et hus på Åna hvor det bodde en gruppe litauere mistenkt for en serie tyverier. Bare en måned tidligere bodde et 16 år gammelt menneskehandel-offer på samme adresse. Foto: Arkivfoto:

En tyveribande fra Litauen skal ha brukt en bolig på Åna som base for stjeling i Sør-Rogaland. Nå har to av dem også blitt dømt for menneskehandel.