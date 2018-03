Millionmaskinar på plass på Bryne vgs

- Samarbeidet mellom bedrifter og opplæringskontor i Rogaland er unikt, meiner leiar i opplæringskontoret for industrifag.

STOLTE: Faglærar Kjetil Sel (t.v) og avdelingsleiar for teknikk og industriell produksjon (TIP) på Bryne vgs er stolte av og takksame for milliongåva dei har fått frå medlemsbedriftene i Opplæringskontoret for industrifag i Rogaland (OFIR). FOTO: Jorunn Erga Steinsland