Nervøs Hodne forklarer seg i retten

Merete Hodne forklarer hva som skjedde torsdagen i 2015 da Malika Bayan oppsøkte salongen hennes. Hun har med seg et ark med notater som dommeren mener Hodne ikke skal bruke da det høres ut som opplesing. Forsvareren til Hodne forklarer at hun er nervøs og at notatene er til hjelp.

Dommeren går over til å stille Hodne spørsmål.

– Dette var en torsdag. Du hadde en kunde i stolen og så kommer Bayan inn - hva skjedde?

– Hun kom ikke inn i salongen. Jeg kikka ut av vinduet. Da så jeg at to hijabkledde kom gående med hver sin barnevogn mot salongen. Det var tydelig at de skulle inn i salongen. Hun ene spurte hva det kostet å stripe håret. Jeg sa jeg behandler ikke dere. Dere bør gå en annen plass, sier Hodne.

– Hva skjedde videre, spør dommeren.

– De kikka på hverandre og smilte, så gikk de.

– Begrunnet du nærmere hvorfor du ikke ville behandle?

– Jeg gjorde ikke det. De ville spørre om pris på å stripe håret. Jeg behandler ikke dere. Dere bør spørre en annen plass, sier Hodne på nytt.

– Hvorfor ville du ikke gi pris på farging av håret?

– Jeg blir provosert av hijab. Jeg ser på det som et totalitært symbol for muhammedanismen, sier Hodne.

Politikk og religion

Hodne ber om å få si det som står i notatene hennes. Dommeren ønsker at hun ser minst mulig på det hun har skrevet.

– Nå er jeg litt nervøs. Jeg må drikke litt, sier Hodne.

Så forklarer hun hvorfor hun mener at hijab er et ideologisk plagg.

– Jeg mener at det er min menneskerett å mene at hijab er et politisk plagg uten å bli tatt for diskriminering. Jeg mener denne tiltalen her er et overgrep på meg som person. Jeg trodde jeg hadde lov å ha politiske, personlige meninger, sier Hodne.



– Det er det du mener du straffes for, spør dommeren.

– Ja, det mener jeg, sier Hodne.

Konfrontert med Facebook-innlegg

Innlegg som Merete Hodne selv har skrevet på Facebook og uttalelser hun har gitt i en VG-serie kalt Nettkrigerne blir lest opp i retten.

Hodne må forklare hvorfor hun har ytret seg slik på nettet.

– Jeg mener muhammedanismen er ondskap og jeg mener at jeg må få bestemme. Om det er hjemme i huset mitt, eller der jeg jobber i min frisørsalong, sier Hodne.

Merete Hodne tror Malika Bayan bruker hijab av feil grunner. Hun sier at hun synes Bayan er en kjekk jente, men at hun bruker hijab som et rop om hjelp.

– Jeg håper og tror at hun finner seg selv, og får kontakt med familien sin. Jeg håper det er ei jente som får et godt liv. Om hun da vil bruke et plagg på hodet sitt, så er det opp til henne. Det er hennes valg, sier Hodne.

Forsvareren stiller spørsmål

Hodnes advokat, Linda Ellefsen Eide, sier hun vil stille spørsmål til Hodne for å oppklare.

– Motivet ditt for å nekte Malika behandling, har det med plagget eller oppfattelsen av personen å gjøre?

– Det har med det politiske symbolet å gjøre, svarer Hodne.

– Hvis det kommer en hijab-kledd person inn i din salong i dag - vil du slippe personen inn?

– Da vil jeg spørre om hun kan ta av seg hijaben og sitte i salongen selv om det kan komme menn inn dørene når som helst. Hvis det går greit tyder det på at personen ikke er praktiserende muhammedaner, da er det ingen fare, og ingen problem å komme inn, sier Hodne.

Spørsmålene til Hodne er nå ferdige, og retten tar en kort pause.