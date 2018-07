– Omregulering vil gi enda tettere utbygging

Arild Børge Skjæveland (Sp), leiar av hovudutval for lokal utvikling i Klepp. I bakgrunnen: Trine Eide Fossmark, kommunalsjef for lokal utvikling i Klepp.

Utvalgsleder Arild Børge Skjæveland (Sp) sier at dispensasjonssakene er vanskelige, men at en full omregulering vil føre til minst fire boliger per dekar på Haugabakka.