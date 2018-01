Ornitologer og naturvernere klager på skog-vedtak

Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet i Rogland reagerer på politisk ja til nydyrking på Bore.

Klepp-politikerne åpnet – mot rådmannens anbefaling – for at skogen i bakgrunnen, ikke langt fra parkeringsplassen ved Borestranda (innkjørsel til venstre), kan fjernes. Vedtaket om at området kan dyrkes, skaper reaksjoner. FOTO: Åge Bjørnevik