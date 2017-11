Hvert år kårer Det Norske Måltid de beste mat- og drikkeproduktene i Norge, og Nyyyt AS er én blant tre finalister i kategorien «Årets kjøtt - foredlet».

PRISNOMINERT:

Nyyyt AS, her representert ved Mona Ueland, er nominert til å vinne pris for «Årets kjøtt - foredlet», under Det Norske Måltids kåring 12. januar. FOTO: Trine Selvikvåg