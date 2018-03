Politisk strid om pengar til bedehus

Skal Kleppe bedehus få 2 eller 6,9 millionar kroner til byggjeprosjektet sitt?

FEKK FLEIRTAL: Vidar Haugland (H) (i midten) fekk i formannskapet fleirtal for sitt forslag om å løyva 2 millionar kroner til Kleppe bedehus. Torbjørn Hovland (KrF) vil heller signalisera at den type utbygging kan få inntil 25 prosent for dette prosjektet 6,9 millionar kroner.