Rådmannen fikk en skikkelig sjeldenhet i gave fra kommunestyret

At avtroppende rådmann Brit Nilsson Edland fikk en vakker avskjedsgave signert favorittkunstneren Per Odd Aarrestad var én ting, men flertallet sørget også for at hun fikk oppleve noe som ikke er alle rådmenn forunt: Budsjettforslaget ble vedtatt uten at politikerne flyttet én eneste krone.