Risa AS har hatt eit heilt år utan skader som har ført til fråvær

- Sjeldan har me så god grunn til å feira. Dette er ei skikkeleg gladmelding for alle som arbeider i Risa og det syner at me er på god veg mot målet vårt om null skader, seier administrerande direktør Trond V. Tvedt i ei pressemelding.