Rosseland-foreldrene presset usikre politikere på debattmøte

Frammøtte foreldre og lærere var tydelig mot utvidelse av Rosseland skule under torsdagens åpne debatt. Men hva politikerne kommer til å lande på til slutt, er fremdeles helt i det blå. Kommuneøkonomi og skolekvalitet er de springende punkt.

Katrine Stensland uttrykte bekymring for at elevene ikke får tilgang på skikkelige fasiliteter i for praktisk-estetiske fag. FOTO: Håvard Ovesen