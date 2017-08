Siste møte som kommunalsjef

Kåre Strand har så langt vore den einaste kommunalsjefen for lokal utvikling i Klepp. Fredag kjem den nye.

For Kåre Strand (bak til høgre) blei formannskapet mandag det siste politiske møtet som kommunalsjef for lokal utvikling. Ap-politikarane Kate Helen Seldal og Sigmund Rolfsen (fremst) og kommunalsjefen for helse og velferd, Marianne Sund, lyttar til det han har å seia. FOTO: Åge Bjørnevik