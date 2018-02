Skal rydda Håelva for 12 millionar kroner

Håelva treng opprydding. Ein tiltaksplan vil betra forholda for både fiskarar og bønder.

– Det lausna då eg tok kontakt med Per Kristian Austbø hos Fylkesmannen, seier Per Bjorland (bildet) i Hå elveeigarlag som er takksam for samarbeidet. FOTO: Kristine M. Stensland