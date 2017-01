Stangeland maskin får ikke ha massedeponi i Klepp

Stangeland maskin legger planene om massedeponi på Salte på is. Det skjer etter at flere har gitt prosjektet tommelen ned.

Det planlagte deponiet ligger på Saltemarkene – nord for Saltevegen, sør for Grødalandsvegen, vest for fylkesveg 44 (den mørkeblå stripa). Illustrasjonen er hentet fra konsekvensutredningen som Ecofact har laget for utbygger. Veien inn til området er lagt om etter at denne skissen blei laget.