Stengt for togtrafikk mellom Stavanger og Egersund ut døgnet

Klokka 16.30 melder Jernbaneverket at Jærbanen held stengt mellom Klepp og Egersund.

Mellom Stavanger og Klepp gjekk togtrafikken som normalt.

Like før 19.30 melder Jernbaneverket at eit tre ligg over jernbanesporet ved Paradis. Dette i tillegg til stenginga mellom Klepp og Egersund medfører at heile Jærbanen har stengt.

- Årsaka til stenginga mellom Klepp og Egersund er at det driv salthaldig nedbør inn over jernbanesporet, noko som skaper problem i forhold til signalanlegget, opplyser Harry Korslund, pressevakt i Jernbaneverket.

Brusand var første staden som blei ramma av vanskane.

Like før klokka 18.30 melde Jernbaneverket at Sørlandsbanen er stengt mellom Egersund og Moi. Grunnen er problem med straum mellom Helleland og Heskestad.

Frå NSB blir det klokka 19.50 opplyst at det førebels er buss for tog mellom Moi og Stavanger.

Håkon Myhre, pressevakt i NSB, oppmoder alle reisande til å halda seg oppdatert på nsb.no