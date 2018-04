Storstreiken er avblåst

Det blir ingen streik fra mandag. Søndag ettermiddag, 14 timer på overtid, ble partene enige om lønnsoppgjøret for 2018.

Da Jærbladet snakket med lederen av LO Jæren, Bernhard Brunes, tirsdag denne uken håpet han på en god løsning og at streiken ikke ble noe av. Her er han fotografert på 1. mai-arrangementet på Bryne for to år siden. (Arkivfoto: Åge Bjørnevik)