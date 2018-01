Stramar inn tilgangen på p-kort

Hå kommune opplever stadig pågang av parkeringskort for handikappa, og stramar som fleire andre inn praksisen med tildeling av det blå kortet. Det har gått ut over Ingvar Haugland.

Ingvar Haugland må ha døra vid open for å koma seg inn og ut av bilen. Han fortvilar over at han med ei knust hofte ikkje får løyve til å parkera på dei oppmerka plassane lengre. FOTO: Hilde Anette Ebbesvik