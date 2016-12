Straumen er tilbake hjå alle i Hå etter uværet 2. juledag

«- Etter en hektisk dag så langt har de aller fleste av våre kunder fått strømmen tilbake. Feilretting pågår for 4 kunder på Lobekk. Urd vil holde på noen timer til med storm før den, i følge yr.no, går over til kuling ved midnatt. Vi opprettholder beredskapen gjennom natten og håper å unngå flere problemer», heiter det i ei melding som everket la ut på nettsida si like før klokka 21.00 måndag.

Klokka 22.30 var alt i orden, opplyser nettsjef Sven Frøyland.

- Det gjenstår no litt etterarbeid, med feilretting og stolpar som må skiftast ut. Men dette er ikkje noko som kundane vil merka noko til, seier Frøyland.

Deler av Varhaug og Høg-Jæren var ved 19.50-tida måndag utan straum, som følgje av uværet «Urd».

Frå Jæren Everk blei det ved 17.00-tida meldt om stor pågang frå folk som var utan straum.

Då var det også folk i Nærbø-området som ikkje hadde straum.

Nettsjef Sven Frøyland sa like før klokka 20.00 at han rekna med at eit par hundre husstandar er utan straum.

Frøyland seier at det er problem med trefall og saltråk frå sjøen. Han kunne ikkje svara på når folk kan rekna med å få straumen tilbake.

Vaktmannskapet som Jærbladet var i kontakt med like etter klokka 17.00, hadde ikkje oversyn over kor mange abonnentar som då var utan straum.