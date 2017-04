Striper i asfalten og hylende bilmotorer: lørdag braker det løs på Varhaug, når Street Legal inntar Buevegen

To år har gått siden Jæren Dragrace Klubb sist arrangerte Street Legal på Forus. I år er de tilbake, og denne gangen kommer stevnet til Varhaug.

Ordin Hetland er initiativtager for stevnet, med Jæren Dragrace Klubb i ryggen. Han ønsker å takke lokalsamfunnet på Varhaug for at stevnet nå blir en realitet. FOTO: Joachim Voll