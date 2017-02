Time- og Klepp-rådmannen går for legevakt i Sandnes

Målet bør vera felles daglegevakt med Sandnes frå 1. januar 2018, meiner rådmannen i Time og rådmannen i Klepp. Dei opnar også for felles legevakt på kveldar og i helger.

SER MOT SANDNES: Ei eventuell felles legevakt for Jæren er ikkje noko alternativ i saka som rådmannen Brit Nilsson Edland i Time legg fram for politikarane i utval for levekår. FOTO: Arkivfoto: