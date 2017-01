Tverrpolitisk enighet om parkering i Hetlandsgata

Politikerne i lokalt utvalg mener det ikke er saklig grunn til å nekte å gi midlertidig dispensasjon for parkering i Hetlandsgata 16 - 18.

I Hetlandsgata 16 og 18 på Bryne har eiendomsselskapet Jærbo AS et parkeringsområdet med 18 plasser til utleie. Time kommune hevder at parkeringa ikke er lovlig. FOTO: Brit Romsbotn