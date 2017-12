Usikkert hva forslag om fengsels-nedleggelser kan bety for Åna

Beinharde kuttkrav gjør at direktøren for Kriminalomsorgsdirektoratet foreslår å legge ned mindre fengsler og satse på store fengsler med høy sikkerhet. Hva dette betyr for Åna, et av landets største, men med behov for oppgraderinger til en halv milliard kroner, er uvisst.