Veg blir stengt i eitt år - butikkeigarar fortviler

Butikken OK Thai på Bryne fryktar for framtida når innkjøringa til Storgata stengjer fram til våren 2018.

VANSKELEG: Kritsada og Ole Salte som driv butikken OK Thai AS, er uroa for korleis dei skal klara seg når innkjørselen frå Revegen stengjer. FOTO: Brit Romsbotn