 Viktig at nokon talar dei unge si sak

Norge har fått sin første eldreminister, som også skal ha ansvaret for tenestene til unge funksjonshemma. Norsk forbund for utviklingshemma (NFU) i Klepp trur ikkje dét er ein god idé.

Johannes Handegard var med på å starta Norsk forbund for utviklingshemma (NFU) sitt lokallag i Klepp for 39 år sidan. Mona Ø. Kyllingstad (i midten) har 20 års erfaring, Haldis Noraberg er fersk i gamet. No prøver dei å få med seg fleire. FOTO: Åge Bjørnevik