Vil trenga 100 millionar liter mindre mjølk om to år

Tine har produsert 400 tonn fleire varer i år enn i fjor. Det gjev 18 millionar kroner meir i omsetnad. Om to år blir all eksport utfasa frå Noreg, og ein vil trenga 100 millionar liter mjølk mindre frå bøndene i landet.

Tine skal innan to år kutte all eksport av ferdigvare til utlandet. For Jarlsbergosten betyr det at den blir produsert i utlandet på utanlandsk mjølk. FOTO: Kristine M. Stensland/Arkivfoto