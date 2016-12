Fleirtal for pelsdyrhald

Næringskomiteen på Stortinget innstiller på at pelsdyrnæringa skal få halda fram, men med strengare krav enn i dag.

Næringskomiteen opnar for at det framleis skal vera lov å halda fleire mink av same kjønn i felles bur, men då må strenge krav oppfyllast. (Arkivfoto: Åge Bjørnevik) FOTO: Åge Bjørnevik