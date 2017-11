 Heile Jærrådet  bør leggjast ned

Sigmund Rolfsen (Ap) la breisida til i Klepp formannskap, men trekte til slutt dei mest kontroversielle forslaga; å avvikla Jærrådet, eller eventuelt å kasta ut Sandnes.

Sigmund Rolfsen (Ap) ville primært leggja ned heile Jærrådet, alternativt sørgja for at Sandnes går ut, og at opposisjonen i kommunane også blir representert. FOTO: Åge Bjørnevik