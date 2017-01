Hus må vika for ny fylkesveg 44 mellom Braut og Re

Gjennom Bryne blir det fire kjørefelt, og det er lagt opp til å utvida vegen mot aust. Langs heile strekninga blir alle avkjørslar stengde.

FRÅ FIRE TIL TO: Prosjektleiar Bjørn Åmdal og planbestillar Randi Landstein i rundkjøringa på Braut. Her var den opphavlege planen for ny fylkesveg 44 fire felt, no har vegvesenet redusert til to. FOTO: Brit Romsbotn