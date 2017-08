Målfolket mobiliserer før valet på Orstad skule

Orstad-krinsen skal stemma over om dei vil ha nynorsk eller bokmål. For mållaget handlar kampen om kultur og om valfridom.

Else Berit Hattaland (t.v.) er leiar i Klepp Mållag. Åsta Dimmen Mong er kleppsbu og leiar i elevmållaget ved Kongsgård vgs i Stavanger. Saman engasjerer dei seg for at Orstad skal halda fram som nynorsk-krins.