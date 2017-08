Nytt krav gjer at seks barnehagar blir for små

Klepp-rådmannen føreslår seks avdelingar som minste storleik på barnehagane i Klepp. Seks av dagens barnehagar er mindre enn det.

Vasshus, Borsheim, Bore, Horpestad, Steingarden og Myrsnibå blir alle for små dersom Klepp-politikarane vedtar at seks avdelingar skal vera minstemål for barnehagar i Klepp. FOTO: Åge Bjørnevik