To alternativ til ny barnebustad

Rådmannen tilrådde tomta i Olav Hålands veg nord for sentrum. Politikarane vil ha fleire svar før dei bestemmer seg.

Olav Hålands veg (øvst) ligg like ved Jærvegen nord for Klepp sentrum. Parkvegen sin tidlegare base i Fjogstadvegen (nedst) ligg søraust for sentrum, langs vegen opp mot Særheim. FOTO: Åge Bjørnevik