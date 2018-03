Vil ha sak på togstopp i Kviamarka

Terje Mjåtveit (Nærbølista) har etterlyst arbeid rundt togstopp i Kviamarka. Nå har han fått svar fra Hå-ordfører Jonas Skrettingland (Krf).

Tilbake i 2014 ved det lyse feltet ved jernbanen var det tanken at en skulle bygge et togstopp. Jernbanesporet ligger like inntil næringsområdet i Kviamarka. Deler av Tine sitt anlegg ligger til høyre. FOTO: Arkivfoto