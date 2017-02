Bråtebrann utvikla seg, no er det innført bålforbod i Hå

Klokka 18.42 tysdag melde brannvesenet om ein gras- og lyngbrann på Herredsvela ved Brusand.

Se bildet større Klokka 18.42 tysdag melde brannvesenet om ein gras- og lyngbrann på Herredsvela ved Brusand. FOTO: Kart



Årsaka var ein bråtebrann som hadde kome av kontroll. Klokka 19.25 melder brannvesenet i Hå at dei har kontroll på brannen. Ein halv time seinare blei det meldt frå om at brannen var sløkt.



- Brannen oppsto mellom to mindre vatn, noko som er til stor hjelp i slukkingsarbeidet, opplyser brannsjef Per Ivar Aniksdal.



Forbodet mot bål- og bråtebrenning som no er innført i Hå, gjeld fram til det kjem nedbør i mengder som betyr noko.



- Etter det som blir opplyst på yr.no, skjer det allereie i helga, seier Aniksdal.