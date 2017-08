Liv Therese er omsorgsperson både hjemme og på jobben. Slik vil hun ha det resten av livet.

Jubilanten Liv Therese Friestad Holden er i tillegg til å være mor for sine to barn også fostermor for sine to lillesøsken. Det stortrives hun med. Likevel hender det at hun tar en kikk opp på himmelen og drømmer om en stille natt under stjernene.