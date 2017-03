Det ligger an til håndballkrig i kveld

Sandnes er klar for eliteserien, men har prestisje og stolthet å spille for i kveldens lokaloppgjør. Det samme har Nærbø, men de har også muligheten til å revansjere tapet i november.

Bildet er fra kampen mellom Nærbø og Sandnes i Nye Loen i november i fjor. Det endte med tap 20-21 for hjemmelaget. Her det Andreas Horst Haugseng som overfalles av to Sandnes-spillere. Rett bak, i hvit t-skjorte, følger Steffen Stegavik med. Noen dager senere skrev han kontrakt med Nærbø. FOTO: Tarjei Sel