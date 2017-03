Spiller 1.divisjonskamp mot Haslum IL i Bærum i kveld.

Det har blitt mye reising for Nærbø-spillerne i 2017. Her slapper noen av dem av på et spisested i timene før kveldens kamp i Nadderud Arena i Bærum. På venstre siden av bordet sitter Ole Nærland (f.v.), Stian Vigre og Sondre Steen-Hansen. På høyre side av bordet sitter Rassin Haugseng (f.v.), Atle Gudmestad, Halvor-Elias Nærland og John Thue. I bakgrunnen ser vi Tord Haugseng med caps, et par dager etter hjemkomsten fra Danmark. FOTO: Tarjei Sel