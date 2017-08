Fotballglede for dei aller yngste

Det finst ei eksklusiv fotballturnering på Jæren, som fangar opp flest debutantar. Høgfjellsturneringa på Lye er kun for 6-åringar.

Nærbøspelar Sindre (til høgre) ergrar seg over at Vigrestad-gutta fekk ein eit mål, men ganske raskt er fortvilinga over og kampen igang igjen. På laget til Nærbø er Theodor, Leo, Aron, Sindre og Rasmus. FOTO: Hilde Garlid