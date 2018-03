Har en høne å plukke med Viking TIF. Seier gir opprykk.

Nærbø spiller for opprykk til eliteserien i Bergen kl. 17.00.

PÅ DUGNAD: Bak fra venstre: Atle Gudmestad, Thomas Sikveland (b-laget), Tord Aksnes Lode, trener Rune Haugseng, Idar Engelsvoll (b-laget), John Thue, Steffen Stegavik, Stian Vigre, Svavar Mar Olafsson og eggebonde Tor Rune Gudmestad. Foran fra venstre: Per Kristian Moi, Sondre Steen-Hansen, Preben Nord-Varhaug, Audun Breen Røragen, Mathias Johnsen, Henrik Moen, Halvor-Elias Nærland og Mads Vigre (G16). A-laget droppet mandagens trening for å gjøre en innsats hos Atle Gudmestads far, Tor Rune Gudmestad. FOTO: Tarjei Sel