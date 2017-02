I kveld smeller det i Nye Loen

Nærbø spiller hjemme mot Viking i kveld. Det ventes full hall, og ekstra tribuner er satt opp.

Nærbø gjør klar til storkamp mot Viking i Nye Loen. Jonas Edland står på tribunen og ser på at Steffen Stegavik (i blå genser og svart bukse) er trenervikar for G12-laget - et lag Edland til daglig trener selv. På motsatt side settes et provisorisk tribunestilas opp. FOTO: Tarjei Sel