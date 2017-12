Lokale håndballfans prøvde å heie Thorir til VM-gull

– For en opplevelse, forteller Marie Storhaug.

Bildet til venstre: Denne blide flokken var på plass under VM-finalen, og før kampen fikk de møte TV 2s engasjerte kommentator Harald Bredeli. Foran: Torbjørg Storhaug Fosse. Midten: Marie Storhaug, Ola Storhaug Fosse, Tor Fosse og Maren Storhaug Fosse. Bak: Sindre Jakobsen, Beate Folkvord, Harald Bredeli og Per Kverneland.



Bildet til høyre: Etter semifinalen kom Thorir Hergeirsson opp til fansen. Her er det Tor Fosse som tar den norske landlagssjefen i hånda.