Nærbø har halvannen fot i eliteserien

Kriget seg til seier i «skjebnekampen».

Steffen Stegavik i brytekamp med en St. Hallvard-spiller. Trener Rune Haugseng (t.h.) gir klart uttrykk for hva han mener. Svavar Mar Olafsson (f.v.), keepertrener Harald Moi og kiropraktor Alexander Bergmann synes også det går for langt her. FOTO: Tarjei Sel