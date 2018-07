Roar er nybegynneren som ble norgesmester

Roar Njærheim vant i slutten av juni klassen for V50 under NM i leirdueskyting i regi av Norges Skytterforbund. Foto: Håvard Ovesen

Et år etter at han prøvde første gang, ble Roar Njærheim norgesmester i leirdueskyting. Oppskriften er mye øving, et tomt hode og en solid aversjon mot å tape.