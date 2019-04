Time formannskap gjorde som i Klepp, og vedtok bompengar

Formannskapet i Klepp hadde allereie sagt ja til jærsk bompakke. Få hadde forventa anna enn at politikarane i Time gjorde det same.

Publisert: 30.04.2019 kl 10:55

Prinsippavklaringane for Utbyggingspakke Jæren vart klare i fjor, fekk stor merksemd og skapte mykje støy. Hå kommune trekte seg frå «bompakka», men både i Klepp og Time valde politikarane å gå vidare. I Klepp har det kome eit eige bompengeparti, elles har det vore roleg. Men det er altså nå i desse dagar, før sommaren, det gjeld.

Formannskapet i Klepp har allereie sagt ja til at minst sju bommar skal plasserast mellom i Time og Klepp, der sentrale vegar kryssar grensa til nabokommunane Hå, Sola og Sandnes. I tillegg skal ein bom plasserast ein stad på Brautsletta, mellom Bryne og Kleppe, og éin mellom Bryne og Kvernaland, vest for 1900-krossen.

Tysdag var det politikarane i Time sin tur. Berre Petter L. Stabel (Frp), Bjarne Undheim (Sp), Anne Helen Eide (MdG) røystar mot bompengar, då saka skal vedtakast.

Petter L. Stabel varslar tidleg at han og Frp vil seia nei til bommar på Jæren. Han meiner stat og fylke bør ta ein større del av kaka, og åtvarar mot at det så langt berre er politikarane som har sett seg inn i saka.

– Reaksjonane kjem først når bommane er på plass, påpeikar han.

– Ingen vil betala for å ha bommar, men det er der eg føler FrP, som har finansministeren og samferdsleministeren, er urealistiske. Skal me få gjort noko på Jæren, må me slutta oss til denne pakka, seier Sverre Risa (KrF).

Bompengar i Klepp og Time Klepp og Time jobbar med ei utbyggingspakke som skal finansierast med sju nye bommar i dei to kommunane.

Nå kjem saka til endeleg politisk behandling i dei to kommunane. Klepp formannskap drøfta saka 24. april, før kommunestyret gjer sitt vedtak 6. mai. I

Time formannskapet behandla saka 30. april. Ho hamnar i kommunestyret 7. mai.

Det vil ta tid før dei nye bommane er på plass. Dersom det blir ja i begge kommunane, skal fylkestinget behandla saka 11.– 12. juni i år.

Pakka blir sendt vidare til Vegdirektoratet for kvalitetssjekk, før Samferdselsdepartementet førebur saka for Stortinget, som gjer endeleg vedtak.

Miljøpartiet seier nei til bom

Bjarne Undheim (Sp) meiner bompengar er ei usosial løysing. For Anne Helen Eide (MdG) er også det sosiale utslagsgjevande. Ho meiner pakka ikkje er spesielt offensiv i å få folk over på sykkel og gange, tviler på befolkningsveksten som ligg til grunn for saksframlegget, og stiller spørsmålsteikn ved om Time og Klepp kommune nå er i ferd med å vedta gårsdagens teknologi.

– Eg tykkjer i utgangspunktet det er bra at bilistane skal betala, men her er det snakk om utruleg mykje pengar, seier ho, før ho seier nei.

Andreas Vollsund (H) er ikkje samd med at «bompakka» er usosial – ikkje samanlikna med pakka som er vedteken lenger nord. Han peikar på at Utbyggingspakke Jæren ikkje har rushtidsavgift, at stort sett alle har moglegheit til å køyra rundt bommane, at elbilar betaler 50 prosent og at prisen for å passera ein bom blir redusert ved bruk av brikke.

Bjarne Undheim presiserte litt tidlegare at for han er det ikkje noko problem å bruka litt ekstra bensin, for å køyra rundt bommane.

– Jæren er ikkje laga for bompakke. Sånn eg kjenner folk i Rogaland, gjer dei kva som helst for å unngå bommar, og dei bryr seg ikkje om humpar, sa han.

Time formannskap hadde ei omfattande saksliste. Etter behandlinga av hallsaka og bom-saka, gjekk dei vidare til å behandla høyringsinnspel til utkast til ny regionalplan. Foto: Snorre Standish Norheim

Ap vil flytta bom frå Arne Garborgs veg

Lars Enevoldsen (Ap) viser til sakspapira, som han meiner ikkje er gode nok. Han stiller spørsmålsteikn ved kvifor ein av bommane er plasserte på Arne Garborgs veg, og trur ikkje på argumentasjonen om at plasseringa skal vera med på og sikra innteninga i bomringen.

– Den utgjer ikkje så mykje i kroner og øre. Eg håper å kunna finna ei plassering me kan semjast om, seier Enevoldsen.

Forslaget om å flytta bommen frå Arne Garborgs veg til Hauglandsvegen, fell med tre mot seks røyster. Enevoldsen og Anne Brit Ree i Ap, fekk med seg Petter L. Stabel frå Frp.

Andreas Vollsund (H) støttar forslaget om å endra plasseringa, men åtvarar om konsekvensane for pakka, som også Klepp kommune og fylkeskommunen må akseptera.

– Mi klare oppfatning er at om den bommen blir flytta, ryk heile pakka. Det seier seg jo sjølv at den er meir innbringande enn til dømes den på Torlandsvegen, svarer ordførar Reinert Kverneland frå Høgre.

Misliker tverrforbindelsen

Bjarne Undheim (Sp) misliker ideen om å overta den såkalla tverrforbindelsen, frå Sandnes. Han grunngjev bekymringa med at det vanlegvis er forureinar betaler.

Reinert Kvernaland meiner òg at Sandnes skulle ha ferdigstilt strekninga frå Skjæveland til Foss-Eikeland. I eit lidenskapeleg innlegg viser ordføraren til at når lastebilane snart får rulla fritt til og frå godsterminalen på Skjæveland, vil den kortaste vegen ofte gå gjennom Orstad, Kverneland og Undheim

Skal finansiera infrastruktur

Bompengane skal finansiera satsing på kollektivtilbod, gang- og sykkelvegar og bilvegar, basert på politiske prioriteringar.

Å gjera ferdig tverrforbindelsen mellom Foss-Eikeland og E39, og omkøyringsvegen aust for Kvernaland, har høgast prioritet i Utbyggingspakke Jæren. Det skal også byggjast ei rekkje gang- og sykkelvegar i Klepp og Time, og det skal brukast pengar på miljøtiltak for å unngå store belastningar på Klepp stasjon og Bryne, til dømes, som følgje av endra trafikkmønster på grunn av bommane.

Frp-representantane Torunn Austdal Rasmussen og Arne Madland var dei einaste som rekte opp handa og stemte imot den nye bompakken, då formannskapet i Klepp behandla saka. Sigmund Rolfsen (Ap) (t.v.), Roar Lima Grødeland (Sp) og Kjersti Olimb Salte (KrF)(t.h) stemte alle for. Foto: Åge Bjørnevik

Det skal etter planen byggjast sju bommar, men vedtaket frå Klepp formannskap slår fast at det kan etablerast ein åttande bom på Lalandsvegen dersom trafikkauken blir over 15 prosent.

Å passera ein bom skal kosta 22 kroner for personbilar, året rundt, med 20 prosent brikkerabatt. Store bilar må betala det doble. Passeringar over nummer 75 i ein månad, er kostnadsfri.

«Timesregelen» gjer at ein berre betaler for éi passering i løpet av ein time, uansett kor mange gongar ein køyrer passerer ein bom. Køyrer ein gjennom ein bomring på Jæren først, og så gjennom ein som høyrer til Bymiljøpakken, skal ein berre betala éin gong. Unntaket er rushtidsavgifta i byen, som blir kravd inn av «bypakka».