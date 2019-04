Bøndene krev 1,92 milliardar av staten

Mandag leverte bøndene sitt krav til staten i årets jordbruksoppgjer.

Publisert: 29.04.2019 kl 20:30

Bøndene sine organisasjonar meiner at ei ramme på 1920 millionar kroner vil redusera inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

31.000 kroner per årsverk

Kravet vil gi ein inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk. Inntektsgapet til andre grupper vil bli redusert med 11.000 kroner.

- Jordbrukets krav styrkar moglegheita til å bruke jorda over hele landet, det er ein føresetnad for ei framtidsretta og berekraftig matproduksjon, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Han viser til at det har vore ei sterk inntektsnedgang i jordbruket dei siste to åra.

– Det gjer at inntektsforskjellen mellom landbruket og andre grupper i samfunnet blir endå større. For å sikra forbrukaren norsk, trygg mat i framtida, må forskjellane mellom jordbruket og andre grupper reduserast, seier Bartnes.

Kravet legg til rette for å auka korn- og grøntproduksjonen, bruka gras- og beiteressursane i distrikta betre og styrka mangfaldet i landbruket.

– Fjorårets ekstreme tørkesommer og flaum dei siste to åra har vist verdien av eit landbruk over heile landet. For å oppretthalda det, styrkar me verkemidla for å produsera meir korn der det er mogleg og styrkar lønnsomheita i gras og husdyrproduksjon andre stader i landet. Nå er det opp til regjeringa om dei vil støtta oss i dette arbeidet, seier Bartnes vidare.

Dette foreslår bøndene:

• Innføra eit nytt innovasjons og vekstprogram for grøntnæringa.

• Løfta økonomien for kornbønder.

• Styrka tilskotssordningane til fordel for små og mellomstore bruk.

• Stimulera til meir beiting særleg i utmark.

• Inkludera ammekyr i tilskotet for små og mellomstore mjølkebruk.

• Innføra øvre tak på husdyrtilskot, og på distriktstilskot og arealtilskot for grønt.

• Vidareføra investeringsverkemiddel for å fornya driftsapparatet, særleg for små og mellomstore bruk.

• Auka tilskotet til avløysing og tidlegpensjon.

• Styrka miljø og klimaverkemiddel.

Staten vil leggja fram sitt tilbod til bøndene 7. mai. Etter dette vil det bli forhandlingar. Siste frist for å avslutta forhandlingane er 16. mai.

I fjor kravde bøndene sine organisasjonar 1,8 milliardar kroner. Resultatet vart 1,1 milliardar.