Denne russebussen vant pris på stort landstreff og har eget akvarium

Blant 80 busser som deltok på landstreffet ved Fredriksten festning i helgen, gikk «Nordsjøen» til topps i kategorien «Årets buss». Nå er de 22 guttene som eier bussen klar for å ta Kongeparken-treffet med storm og advarer «Bærum-sossen» om sterk konkurranse i kåringene som skal skje.

Publisert: 29.04.2019 kl 17:00

– Utrolig kjekt og veldig stas, og nå er vi klar for å danke ut de fra Oslos beste vestkant, sier Abra Dahir og humrer.

Tidligere år har busser fra Østlandet stort sett forsynt seg i kåringene på de ulike landstreffene, men i senere tid har også busser fra andre kanter av landet rustet opp skikkelig. «Nordsjøen» er klar for å være en av dem som overtar hegemoniet.



- Det er 19 busser i Rogaland nå, og veldig mange er utrolig bra. Det blir spennende med Kongeparken til helgen, sier han.

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Sjekk de lyssatte bildene av plattformene i taket. Foto: Nordsjøen russebuss

Lang planlegging

Dahir, som er elev ved Bryne vidaregåande skule er én blant 22 som i over to år har planlagt russetiden. Allerede i første klasse på videregående startet arbeidet med å jobbe fram et konsept på en buss de ville skulle være i toppen og ha sjanse i kåringene som holdes rundt om i landet.

19-åringen er «Nordsjøens» egentlige sjef, selv om han ikke er det på papiret.

– Jeg har kontroll på det meste når det gjelder denne bussen, ler han.

Det er ikke lite å ha kontroll på. Et bussbudsjett på rundt én million kroner og et totalbudsjett på rett over to millioner, er ikke småtteri. Utenom selve bussen går det penger til mange andre ting, som konserter, utvikle egen sang og ikke minst lyd.

– Det er det verdt. Vi har jobbet hardt for dette, og har fått lite hjelp fra foreldre. Det er stort sett egne penger, men vi har brukt dem over en lang periode, forklarer han.

Akvarium

Foreldre har imidlertid bidratt med praktisk hjelp, som å kjøre bussen til og fra steder der den har vært til «overhaling».

En rekke oljeprøver henger også innrammet på en av veggene i bussen. Foto: Norsdsjøen russebuss

Bussen som ble kjøpt for 400.000 kroner er rustet opp for over det dobbelte. Og gutta er, i følge Dahir, veldig godt fornøyde. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. For å få et optimalt resultat, ble bussen levert til en interiør-snekker på Østlandet, som har spesialisert seg på innredning av russebusser. Sammen med han, ble konseptet bestemt, og valget falt på «Nordsjøen», da bussen tross alt hører til her geografisk sett.



Inventaret spiller på oljeindustrien og inneholder også et eget akvarium - med fisker i.

– Det er ikke fisker i det akkurat nå, men det har vært det. Nå ligger det en original borekrone fra en brønn i Nordsjøen, forteller Dahir.

Bussen har eget akvarium, men fiskene er nå byttet ut med en original borekrone. Foto: Norsdsjøen russebuss

Ei borekrone er et verktøy som brukes til å bore olje- og gassbrønner på havbunnen med.

Her er borekrona på «havets bunn». Foto: Nordsjøen russebuss

Tro mot konseptet

Dahir sier videre at de er svært opptatt av konseptet.

- Vi har originale avissider fra 1970, da den første oljen ble hentet ut. De henger på veggene inni bussen, sier han.

Originale avissider fra 1970 er dekorativ pynt. Foto: Nordsjøen russebuss

I utgangspunket ønsket de 22 medlemmene av «Nordsjøen» at de skulle være først ute med å ha leddbuss i Rogaland, men måtte se seg slått av en annen Bryne-buss.

– Da vi ikke klarte det, gikk vi «all in» for å bli best på det interiørmessige og å fullføre en helhetlig stil. Vi er veldig stolte av at vi vant pris i helgen, og håper at vi også kjemper i toppen i klassen om å bli årets russebuss i Kongeparken.

150 konkurrenter i Kongeparken

Det velkjente landstreffet på Ålgård går av stabelen nå til helgen og da blir konkurransen enda tøffere enn de 80 bussene i Halden.

Mørkt og mystisk inne i «Nordsjøen», som 22 russegutter har brukt rundt én million kroner på. Foto: Norsdsjøen russebuss

- Jeg tipper at det er minst 150 busser der, og vi håper å nå opp i klassen for årets buss, årets interiør eller årets konsept. Det er de tre gjeveste kategoriene, mener Dahir.