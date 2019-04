Formannskapet seier nei til Bryne FK sin sambrukshall

Uavgjort var ikkje blant alternativa for Bryne FK under tysdagens møte i formannskapet. Nå går det mot tap i kampen om ny hall.

Publisert: 30.04.2019 kl 09:55

Storhallen i tre etasjar, med mellom anna to fleirbrukshallar, klatresal og fotballhall på toppen, hang i ein tynn tråd, etter at rådmannen hadde innstilt på å seia nei til klubbens førebels siste forslag til kommunen.

Spørsmålet i kampens 89. minutt, var om politikarane ville sjå forbi rådmannens økonomiske og juridiske bekymringar, og hjelpa Bryne FK med å tryggja ein real slitesiger.

Kampen er ikkje avgjort før kommunestyret behandlar saka, men med eit fleirtal i formannskapet, ville klubben hatt ei solid leiing å ta med seg inn i dei nervepirrande tilleggsminutta fram mot kommunestyremøtet 7. mai.

Mangel på økonomisk muskelkraft

- Me trur ikkje at Time kommune har musklar til å vera med på dette, og me trur ikkje at Bryne FK har musklar til det heller, seier Sverre Risa (KrF), som sette an tonen for debatten.

Han er førstemann som signaliserer at han vil følgja rådmannens innstilling. Petter L. Stabel (FrP), Andreas Vollsund (H), Bjarne Undheim (Sp) og Anne Helen Eide (MdG) lena seg også på rådmannens innstilling.

– Forhandlingane har kilt seg fast

– Det er vanskeleg å veta kva me politikarar skal meina. Signala frå administrasjon og fotballklubben har vore motstridande, seier Petter L. Stabel (FrP), som meiner forhandlingane har kilt seg fast.

Han lanserer eit forslag om å la politikarane gå saman med administrasjonen, i nye forhandlingar med Bryne FK, før førstkomande kommunestyremøte. Dét støttar Anne Brit Ree (Ap) og Hanna Kverneland (H), som også er dei einaste som røystar for Bryne FK sitt hallforslag.

Både Ap og Høgre varslar at dei kjem til å dela seg før kommunestyremøtet. Anne Brit Ree meiner sambrukshallen er eit «columbi egg».

- Eg seier ja til dette prosjektet, nå og seinare. Eg synest det er eit godt prosjekt, med eit mangfald som er godt for våre barn og unge, og plasseringa er utan tvil rett. Eg har alltid vore svak for Bryne FK, når det satsar på topp og breidd, på same på plass.

Slik har arkitektane tenkt at hallen skal sjå ut. Målet er byggjestart i juni, men før kommunestyremøtet 7. mai er det ingen som kan seia om det vil skje. Foto: Aros arkitekter

Etterlyste tidsfrist

Bjarne Undheim meiner at nå er saka klar til å avgjerast politisk. Rådmann Trygve Apeland opplyser at dersom avtalen gjekk igjennom, måtte inntektene aukast, eller så måtte det til med nye kutt. Bjarne Undheim meiner at SV kunne få fleire med seg då, dersom dei på ny lanserer forslag om eigedomsskatt.

- Eg har tillit til at administrasjonen har gjort ein god jobb, og det er ikkje grunn til å tværa dette ut, seier Bjarne Undheim, som ville unngå pinebenken og riva av plasteret.

Andreas Vollsund (H) vil ha ein tidsfrist, dersom hallsaka skulle forhandlast om endå ein gong. Han og Sverre Risa (KrF) gjev Bryne FK éi veke fram mot kommunestyremøtet, for å kasta inn nye element.

- Me har gjeve eit mandat i oktober, som er endra. Det sit folk i salen som høyrer på, og viss dei kjem opp med noko heilt nytt, kan me utsetja saka i kommunestyret, seier Vollsund, som med det spelte ballen over til Bryne FK.

Runddans på Time rådhus

Dette var andre gong formannskapet fekk hallsaka på sitt bord, og når kommunestyret gjer sitt endelege vedtak om éi veke, blir det fjerde gongen på eit drygt år.

I fjor haust sa politikarane ja til eit hallprosjekt, på vilkår som ikkje lenger er aktuelle. Derfor vart det endå ein politisk runde. Nå er hallen blitt noko større, for å koma i møte Kulturdepartementets nye krav for utbetaling av spelemidlar. Ein kostbar parkeringshall er dessutan fjerna frå prosjektet.

Når spelemidlane aukar og parkeringshallen er teken ut, må det gjerast grep for at ikkje dei offentlege midlane skal utgjera meir 50 prosent. Bryne FK ønskjer ikkje å lysa ut arbeidet med hallen på anbod, fordi dei allereie har skaffa seg ein samarbeidspartnar.

I forslaget frå Bryne FK til kommunen, er det kommunale eingongstilskotet redusert, medan den årlege leiga er føreslått endra frå 300.000 til 1,15 millionar.

Kan løysa kapasitetproblem på Bryne

Oppsida ved eit positivt vedtak for Bryne FK, ville vera ein markant betra situasjon for elevane ved fylkets størst vidaregåande skule, Bryne vgs., og meir halltid å dela på for innandørsidrettane på Bryne. Behovet er synleggjort i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2026.

Nedsida er eit Time-budsjett som knirkar i samanføyingane, og som vil få auka driftsutgiftene med 3 millionar kroner i året, inkludert tapte leigeinntekter, dersom politikarane vel å seia ja til Bryne FK sitt hallforslag.

Ikkje nok med dét: Kommunen er beden om å yta eit eingongsbeløp på 19,76 millionar kroner, gje forskot på 28,3 millionar i framtidige spelemidlar, og stå som garantist for eit lån på 46,5 millionar.

Rådmannen meiner at det totale låneopptaket til prosjektet er betydeleg, og at det derfor ikkje er uproblematisk om kommunen sitt garantiansvar blir gjort gjeldande. Det rekordlåge rentenivået vil med stort sannsyn auka i låneperioden. Dersom renteauken leier til at utbyggjar Bryne FK får utfordringar med å betala renter

og avdrag, kan kommunen få belastninga som garantist. Eventuelt kan Bryne FK koma til å måtta be om auka leige.

Utfordrar etablert modell for å gje støtte

I tillegg til juridiske spørsmål kring reglane om offentlege innkjøp, reiser saka fleire prinsipielle spørsmål som ifølgje rådmannen vil få konsekvensar ved behandling av søknader frå andre idrettslag.

I korte trekk påpeikar han at Bryne FK:

- Inkluderer tomteverdi som del av klubbens eigenkapital i prosjektet.

- Byggjer anlegg for utleige, og som klubben ikkje har tenkt å bruka sjølv.

- Overlèt til kommunen å finansiera klubbens del av utbyggjaravtalen som skal utbetra den offentlege infrastrukturen rundt stadionområdet.

- Påfører hallprosjektet kostnaden ved å tilbake spelemidlar for den eksisterande rubbhallen på stadion.

- Skal få bruka fotballhallen gratis, medan kommunen og fylkeskommunen må betala. Slik finansierer kommunen og fylkeskommunen drifta av hallen.

I sakspapira er det også opplyst at kommunen ikkje tidlegare har betalt leige i hallprosjekt som ikkje trengst til skulebruk.

Det er allereie varsla ei eiga politisk sak i løpet av 2019, for å vurdera konsekvensane for den etablerte modellen for støtte til idrettslag ved bygging av anlegg, dersom Bryne FK får kommunestyret med seg på å byggja storhallen på Bryne stadion.