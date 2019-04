Klepp vil avvise bom-forslag fra 431 innbyggere

Rådmannen anbefaler kommunestyret å la være å utsette bomsaken til etter høstens valg. Initiativtaker Geir Morten Øvestad er skuffet.

Publisert: 29.04.2019 kl 19:00

– Jeg ser med glede på at rådmannen slår fast at de lovmessige kravene er oppfylt, men er skuffet over forslaget til vedtak, sier Øvestad til Jærbladet.

28. mars opprettet Geir Morten Øvestad et såkalt innbyggerforslag på minsak.no – med krav om at Klepp kommunestyre utsetter saken om ja eller nei til Utbyggingspakke Jæren til etter kommunevalget 9. september.

431 kleppsbuer skrev under, og mandag 6. mai står innbyggerinitiativet som første sak på kommunestyrets saksliste.

– Utsettelse kan skape usikkerhet

Klepp-rådmannen slår fast at forslaget er fremmet i tråd med kommunelovens regler. Hun anbefaler politikerne å ta det opp til behandling – og å si nei til forslaget.

– Når det gjelder realitetene i saken om Utbyggingspakke Jæren er disse grundig utredet i annen sak som fremmes for behandling i dette møtet i kommunestyret, skriver rådmannen, og viser til denne utredningen.

– Rådmannen finner det også rett å minne om at en så omfattende sak forberedes over lang tid. Mandat og opplegg for bompengepakke Jæren 2 ble behandlet i Klepp kommunestyre allerede i kommunestyremøtet 15. september 2014 - sak 45/14 – altså cirka et år før forrige

kommunevalg. Et flertall i kommunestyret har underveis gitt sin tilslutning til videre arbeid med Utbyggingspakke Jæren, skriver Klepp-rådmannen.

– Det er en omforent og stram tidsplan for behandling av denne saken, der planen er at den lokalpolitiske behandlingen skal avsluttes med behandling i fylkestinget i juni. Kommunenes uttalelser må komme i forkant av denne behandlingen. Rådmannen anbefaler ut fra dette at innbyggerinitiativet avvises, da en utsettelse av behandlingen i Klepp til etter kommunevalget vil medføre utsettelse som kan skape usikkerhet rundt helheten i utbyggingspakken, konkluderer rådmannen i sakspapirene.

Varsler omkamp

Geir Morten Øvestad mener rådmannen bommer i sin virkelighetsbeskrivelse.

– Bomsaken var ikke kontroversiell i 2014. Og heller ikke i 2015, 2016 eller 2017. Den ble kontroversiell først i 2018, da det startet et voldsomt politisk engasjement. For meg er det uforståelig at man ikke kan stoppe opp i noen få måneder for å sikre et demokratisk fundament for en sak som angår de aller fleste av innbyggerne, og som kommer til å ha konsekvenser i mange år fremover, sier Øvestad, som opprettet innbyggerforslaget som privatperson.

Han er også styreleder i det ferske lokallaget av Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) Klepp og står som nummer to på FNBs valgliste til høstens kommunevalg.

– Kommunestyret står selvsagt fritt til å vedta det de mener er rett, og jeg håper at de kommer til en annen konklusjon enn rådmannen. Det som er helt sikkert, er at det ikke kommer til å bli ro om denne saken hvis Utbyggingspakke Jæren går gjennom og blir vedtatt nå, sier Øvestad, som varsler at FNB vil gjøre alt som står i deres makt for å få en omkamp etter valget dersom det blir ja til den nye bompakken nå.