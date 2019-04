 Me fekk det me kjempa for

Ein over ti månadar lang streik er over for fem tilsette i orstadbedrifta Traftec.

Publisert: 29.04.2019 kl 17:50

Traftec og EL og IT Forbunder vart mandag einige om å innføra ein landsdekkande tariffavtale. Det er dette som har vore kravet til dei fem elektrikarane som har streika sidan 18. juni i fjor.

Traftec er ein del av Roadworkskonsernet og leverer elektrotenester.

Glad det er over

Torgeir Kalvenes er ein av dei streikande. Etter å ha streika i 307 dagar, er han glad streiken er over.

– Me har fått det me kjempa for. Me har fått medbestemmelsesrett og forhandlingsrett. Det var derfor me gjekk ut i streik, og endeleg kom me i mål. Det er deilig, seier ein letta Kalvenes til Jærbladet

Han ser fram til å koma tilbake i jobb.

– Men eg lurer jo litt på korleis det blir òg, seier han.

Høgt konfliktnivå

Det var til tider eit høgt konfliktnivå mellom dei streikande og bedrifta. 12 personar vart tekne ut i streik 18. juni i fjor, men fem valde å melda seg ut av fagforeininga og har dagleg møtt på arbeid. To har slutta i bedrifta.

Sist tysdag blei ein av dei som streikevakt ved Traftec sitt kontor i Orstadvegen i Klepp forsøkt skubba vekk då han prøvde å hindra ein av dei tilsette i kjøra ut av området.

Politiet har også vore tilkalla i samband med konflikta.

– Passar selskapet

Nå er altså streiken over, med øyeblikkeleg verknad.

I ei pressemelding blir det opplyst at Traftec i dag foreslo å inngå tariffavtale basert på Energioverenskomsten for alle EL og IT Forbundets medlemmar i Traftec, og fekk medhald i dette.

– Energioverenskomsten er tilpassa marknaden Traftec opererer i, framfor Landsoverenskomsten som har vore kravet. Me er godt fornøgde med å bli einige om ein overenskomst som passar selskapet. Organisasjonsgraden i Traftec er liten, der under fem prosent av dei tilsette er medlemmar i EL og IT Forbundet. Med eit tilpassa avtaleverk kan me nå saman med EL og IT Forbundet jobba med å fremja organisasjonslysten blant våre tilsette, seier styreleiar i Traftec, Jan Tore Klemmetsen.

Dagleg leiar Øystein Stebekk i Traftec er også glad konflikta nå er over.

– Streiken har pågått i lengste laget, men det var viktig for Traftec å få på plass eit avtaleverk som også ivaretok dei 95 prosent av dei tilsette som ikkje er organiserte, seier Stebekk.

Han ønskjer dei fem streikande velkommen tilbake på jobb i morgon.

Ein tariffavtale er ein avtale mellom ei fagforeining og ein arbeidsgjevar om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.